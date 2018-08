ULUITOR. Imagini de groaza din turnul Palatului Culturii din Iasi. Intreaga structura se afla la un pas de dezastru. Raport socant dupa concertele care au spart vitraliile - FOTO, VIDEO

fisuri turnul cu ceas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Concluzii de cosmar in urma unui incident care a adus numeroase controverse la cel mai inalt nivel in municipiul Iasi • O expertiza facuta timp de mai multe saptamani a scos la iveala un adevar crunt si dureros • Cea mai impozanta cladire a Iasului a ajuns sa aiba de suferit si sa se crape din cauza unor evenimente facute la doi pasi • Vitraliile Turnului cu Ceas de la Palatul Culturii s-au crapat intr-o maniera halucinanta din cauza zgomotelor puternice produse de concertele care au loc in apropiere • Specialistii care au facut masuratorile au aratat ca situatia este una extrem de sensibila • Intre timp, conducerea Primariei Iasi este de alta parere Situatie de ...