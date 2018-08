ULUITOR! O constructie gigant va aparea in apropierea campusului studentesc Tudor Vladimirescu din Iasi. Planurile au fost deja schitate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Municipalitatea ieseana a luat in calcul o investitie de cateva milioane de euro, care ar putea schimba fata orasului • In calcul au fost luate doua zone amplasate relativ aproape una de cealalta • Noua constructie ar putea aduce beneficii uriase municipiului • Totul sta pe baza unei platforme industriale din municipiu Un proiect gigant ar putea aparea in curand in municipiul Iasi. Acest obiectiv se numara deja printre cele mult asteptate de ieseni, proiectul fiind pasat de la o administratie la alta, fara prea multe rezultate si asteptari. Insa, lucrurile par sa se schimbe, iar sefii Iasului au decis sa ia taurul de coarne si sa treaca la implementarea proiectului. Este vorba de proiectul noii sali polival ...