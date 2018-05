Umberto Eco: Invazia imbecililor - drama internetului este ca l-a promovat pe idiotul satului ca purtator de adevar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi s-a stins in urma cu aproape doi ani, Umberto Eco ramane prezent prin spiritul sau, apropiat iluminismului, cu care a readus oamenilor secolului XX pasiunea de-a se redescoperi ca fiinte ce exista pentru a gandi. La decernarea titlului de Doctor Honoris Causa in "Comunicare si Cultura mass media" la Universitatea din Torino, in 2015, Umberto Eco a prezentat jurnalistilor prezenti viziunea sa asupra modului in care internetul a reusit sa impuna figuri care cu greu pot oferi un model de urmat. "Retelele de socializare dau drept de cuvant unor legiuni de imbecili care inainte vorbeau numai la bar dupa un pahar de vin, fara a dauna colectivitatii. Erau imediat pusi sub tacere, in timp ce acum au acelasi drept l ...