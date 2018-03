Umilirea Albionului: Londra deconteaza goana dupa banii rusești

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă o analiză din Revista 22 pe tema otrăvirii fostului spion rus Sergei Skripal, tentativă orchestrată de Rusia pe teritoriul Marii Britanii.

In Salisbury, Rusia a orchestrat tentativa de eliminare a unui fost colonel GRU, recrutat in anii ‘90 de MI6. Este inca neclar daca si fiica lui Sergei Skripal, Yulia, a fost o tinta. Cert este ca amandoi se afla la spital in stare critica. Povestea familiei te pune totusi pe ganduri. In 2012, sotia colonelului a fost rapusa de cancer. Patru ani mai tarziu, fiul i-a murit subit, pe fondul unei insuficiente hepatice. Tot in 2016, fratele lui Skripal, fost membru al trupelor speciale rusesti, si-a pierdut viata intr-un accident de masina.

Coincidente? Multi nu cred in ele, mai ales ca si la Londra cimitirele sunt pline de coincidente. Sa luam exemplul gruparii anti-Putin din jurul lui Boris Berezovsky: astazi, practic nu mai exista. Si nu pentru ca s-ar fi desfiintat voluntar.

In 2006 a fost asasinat Alexandr Litvinenko, critic vehement al lui Vladimir Putin si unul dintre apropiatii lui Berezovsky. Spectaculozitatea crimei dusa la indeplinire de doi fosti colegi de FSB ai lui Litvinenko, a reprezentat cel mai clar avertisment de pana atunci: disidentii vocali o sa fie pedepsiti, oriunde s-ar afla.

Doi ani mai tarziu, Badri Patarkatsishvili, oligarhul georgian cu ambitii politice, prieten si partener de afaceri cu Berezovsky a murit in urma unui infarct. Politia n-a fost convinsa din prima si chiar a lansat o investigatie. In cele din urma a fost acceptata varianta infarctului.

In 2013, Boris Berezovsky, prototipul oligarhului rus din perioada Boris Eltin si principalul adversar din exil al lui Putin, a fost gasit gasit spanzurat in baie, la resedinta lui din Berkshire. Asupra verdictului de sinucidere s-a revenit ulterior, in urma unei expertize comandate de Elizaveta Berezovskaya, fiica omului de afaceri. Astfel, cauza mortii a ramas nedeterminata, avand in vedere ca medicul legist nu a putut sa excluda varianta unei crime.

Nu in ultimul rand, la doar cateva zile dupa atacul din Salisbury, Nicolai Glushkov a fost gasit strangulat la domicilul sau din New Malden, in Sud-Vestul Londrei. Pe Glushkov si Berezovsky ii lega o prietenie de decenii. In perioada post-sovietica a lucrat pentru mai multe firme ale oligarhului. Printre altele, a detinut si functia de director financiar al Aeroflot. “Numai eu am mai ramas”, le marturisea fatidic Nicolai Glushkov celor de la Guardian in 2013, la moartea prietenului sau. (Mai multe detalii AICI

"In sedinta de astazi (luni n.r), Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca doamna Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, avand in vedere numirea sa in aceasta functie astfel cum a fost aprobata de Consiliul de Supraveghere si anuntata in data de 9 ianuarie 2018. In cadrul aceleiasi sedinte, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca mandatul doamnei Mariana Gheorghe de presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom S.A. inceteaza la data de 30 aprilie 2018", se mentioneaza in raport, potrivit Agerpres.

Directoratul OMV Petrom este compus din cinci membri: Mariana Gheorghe, care ar urma sa predea mandatul, in luna mai, Christinei Verchere, ceilalti patru fiind Stefan Waldner, Peter Rudolf Zeilinger, Neil Anthony Morgan si Lacramioara Diaconu-Pintea. (Mai multe detalii AICI

