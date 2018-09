Un actor celebru de 87 de ani DIVORTEAZA de sotia in varsta de 27 de ani, deoarece tanara nu vrea sa intretina relatii intime cu el. Motivul e INCREDIBIL. Este bizar si ce va face barbatul imediat dupa separare!

Un multiplu campion olimpic din Statele Unite, legendarul Michael Johnson, are ceva probleme de sanatate dupa ce a anuntat prin intermediul unei retele de socializare ca a suferit un atac ischemic tranzitoriu.

Mirel Drăgan este unul dintre cei mai îndrăgiți sportivi de la Exatlon. Mulți îl percep ca fiind un dur, având în vedere pasiunea sa pentru Kempo și rezultatele obținute. Faimosul din Republica Dominicană a câștigat de două ori titlul de campion mondial. Totuși, firea sensibilă a sportivului din echipa Faimoșilor iese la suprafață în momentele […] The post Care este SECRETUL lui Mirel Drăgan de la EXATLON! Cui face semne după ce câștigă puncte appeared first on Cancan.ro.