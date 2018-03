Un adevar nespus. Peste 50% dintre romanii plecati la munca in strainatate traiesc in conditii disperate. Dar nu au curajul sa se intoarca

Un adevar nespus Peste 50 dintre romanii plecati la munca in strainatate traiesc in conditii disperate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a devenit o tara de emigratie teribila, iar acest fenomen este unul de o tristete la fel de teribila, spune regizorul Alexander Hausvater, la Digi24. Invitat la Impartial, regizorul a vorbit despre Romania, despre romani, despre cum ar fi normal sa simtim Anul Centenarului, despre emigratie, proteste si referendumul pentru familie. „E un fenomen recent de o tristete teribila. Romania a devenit o tara de emigratie teribila. Ce nu se stie e ca un procentaj mare, peste 50% de emigranti romani plecati din Romania, traiesc in conditii disperate, mult mai rau decat aici. Dar nu au curajul sa se intoarca, ...