Un agricultor din Alba Iulia a descoperit cea mai buna plantație: cultura de afin

Un agricultor din Alba Iulia a investit 20.000 de euro în două hectare pe care a plantat afin, în Munții Apuseni, și crede că este cea mai profitabilă cultură pe suprafață mică, deoarece după cinci ani, când ajunge la maturitate planta, câștigul anual depășește 30.000 de euro, scrie Mediafax.

Bogdan Petrașcu, din Alba Iulia, a investit în agricultură, deoarece socrii lui aveau un teren în Munții Apuseni. A mizat pe cultura de afin, pe care o consideră foarte profitabilă, întrucât investiția la hectar este 10.000 de euro (fără teren), iar în al șaselea an (când ajunge la maturitate) producția se ridică la circa 5.000 de kilograme. Prețul mediu al unui kilogram de afine este 30 de lei, iar astfel ar putea face dintr-un hectar de afine 150.000 de lei (circa 32.000 de euro). Din această sumă trebuie scăzute anumite cheltuielile cu culesul, întreținerea sau transportul.

”La noi în județ sunt foarte puțini producători de afine, dar și la nivel de țară. Cultura se pretează cel mai bine pentru zonele de munte pentru că acolo solul e destinat pentru așa ceva. Terenul trebuie să fie îngrădit și este un mare avantaj dacă există în apropiere o sursă de apă. În cinci ani se amortizează totul! În primul an este doar investiția, în al doilea an sunt cheltuieli de întreținere, în anul trei plantele încep să producă, dar destul de puțin, doar să vezi cum este soiul de fructe. În al patrulea an începi să recuperezi o parte din bani, iar în anul cinci se amortizează investiția. Din al șaselea mergem doar pe profit”, a spus Petrașcu Bogdan.

Plantația sa se află în al șaselea an. Afinele le vinde în supermarketurile din Alba, în marile orașe din țară, iar de curând a început să exporte și în Germania prin comerț intracomunitar.

80% dintre fructi, Bogdan le comercializează în stare proaspătă, iar 20% le procesează, deoarece nu mai au aspect comercial, dar, în schimb, sunt foarte gustoase și face din ele gem, compot și sirop.

De câțiva ani, el s-a extins, iar pe lângă preparate pe bază de afine mai produce gemuri de caise, piersici, coacăză, zmeură, căpșuni, dar și siropuri, de brad, mentă, vișine, soc, păpădie, precum și compoturi din fructe care cresc bine în zona de munte.

La Alba Iulia și-a înființat o grădină, iar aici cultivă roșii, castraveți, ardei și alte legume cu care face zacuște, sosuri de ardei capia, dulce sau picant, ketchup, sos picant de roșii cu usturoi pentru fripturi, gem de ardei iute, sucuri de tomate, ardei iuți, castraveți, gogonele în oțet sau salate asortate.

Astfel, Bogdan Petrașcu a create un adevărat business cu produse pe bază de legume sau fructi, iar majoritatea materiei prime – exceptând cele făcute din legume – provine din zona Munților Apuseni. Iar pentru că nu a dat greș cu producția de afin, Bogdan vizează, în viitorul apropiat, extinderea culturii de afin cu încă un hectar.