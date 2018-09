Un alt fel de drept la replica. Sorinei Matei și lui Alecu Racoviceanu. Fara ranchiuna sau resentimente.

Aseară, la B1 Tv, în emisiunea Sorinei Matei, domnul Alecu Racoviceanu, fără să-mi rostească numele, m-a atacat... și Sorina Matei a percutat...

Îi răspun Sorinei, așa cum am făcut-o și în urmă cu ceva ani:”Nu, Sorina, nu m-a ”băgat” cineva anume în parlament. S-au folosit doar de bunul meu renume și m-au pus pe liste în fieful lui Solomon, gândind că sunt singura care pot să-l ”bat”. Și l-am bătut de ”i-a sunat apa în cap”. Nu este exprimarea mea, este a dumnealui. Mi-a spus-o când l-am vizitat apoi în închisoare la Pelendava. Căci, așa cum spuneam și așa cum se pare că tu nu înțelegi, eu am puterea să iert. Și am întins întotdeauna o mână de ajutor celor în nevoie, chiar dacă, într-un anume moment, mi-au fost dușmani. Am făcut gălăgie?! Păi cum să nu fac când am constatat că una se spune public și alta se face în parlament?! Cum să nu fac scandal când am muncit pentru inițiative legislative pentru care am primit accept de la grupul căruia apațineam și apoi le-au faultat în comisii sau în plen?! Reincriminarea insultei și a calomniei, conform deciziei CCR, legea grațierii, modificarea statului BNR astfel încât cei din CA să răspundă administrativ, civil sau penal, contractele de împrumut bancar sau cele de la FNI să nu mai fie executorii de drept, corelarea salariului minim cu coșul minim de consum, legea de organizare a SIE etc., etc., etc. Da. Am scormonit în toate buboaiele legislative... pentru că așa m-au mandatat oamenii care m-au ales... Cum să nu strig, când din cauza unora din presă, ANI m-a urmărt tot mandatul?! Acum vine Georgescu și se plânge că a fost obligat de SRI să facă rău și unora nevinovați... victimă colaterală am fost, nu?! Cum să nu țip, când am constatat că ajung, singură, la PICCJ, (n-am avut bani nici de avocat) și toți au sărit pe mine, doar pentru că nu eram păpușa visată de ei... idioată, provincială și cuminte, în banca ei de parlamentar?! Despre SIPA am fost prima care a intrebat, oficial, in parlament. La vremea la care era o blasmefie să ridici vălul de pe acest subiect... Despre casele lui Ionahhis, despre FDGR, despre banii cheltuiți aiurea de Președinție cu a sa consoartă, am fost prima care întrebat, public... La fel despre cetățenia lui germană sau austriacă... Am înotat contra curentului... nu mi-a fost ușor... nici acum nu îmi este... este periculos... dar, ce satisfacție ai atunci când, la liman ajuns, constați că a meritat să nu urmezi drumul gloatei... Despre DNA am spus răspicat și la voi la post... pentru că știam că nu sunt ”agățată” cu nimic... Despre toate nelegiuirile pe care le povestiți acum eu am vorbit când voi tăceați... sau, mai rău, când le apărați... Am refuzat să votez arestarea PREVENTIVĂ a oricui... și am declarat public acest fapt... voi erați în extaz când ieșeu în cătușe de la DNA... iar eu fost linșată mediatic pentru îndrăzneala de a gândi altfel decât gloata.... Ai avut vreodată curiozitatea să vezi, neutru, inițiativele mele legislative?! Ai ascultat vreodată, detașat, intervențiile mele in plen și în comisii?! Nu. Pentru că niciodată nu m-ai respectat. Tot timpul unii dintre voi ați trăit cu impresia că sunt omul cuiva. IAR EU AM FOST ȘI SUNT DOAR OMUL PROPRIILOR MELE PRINCIPII ȘI CONVINGERI. Da. L-am apărat pe domnul Voiculescu. Dar nu pentru că m-a trecut pe o listă, ci pentru că citisem dosarul, și stiam că este nevinovat (cel puțin în acel caz)... L-am respectat și îl respect. Pentru că, într-o ședință a PC, cineva m-a criticat că sunt oaie rătăcită și spun public ce gândesc, nu ce s-a hotărât în partid... știi care a fost reacția domnului Voiculescu?! ”Nu încercați să o faceți pe Cristiana să fie la fel cu voi. Cristiana e Cristiana și așa trebuie să rămână...” Era la începuturile USL, imediat după depunerea jurământului... apoi a ieșit din ședință și a declarat presei că nu susține cooptarea UDMR la guvernare... fusesem singura care se împotrivise, în ședință, acestei propuneri... Și am avut libertate deplină... libertate pe care mi-am luat-o și sub președinția domnului Tăriceanu, deși dumnealui nu a înțeles niciodată de ce și cum îmi permit să-l contrazic... public... nu a știut să prețuiască spiritul meu de fair play... Pentru că eram cel mai sărac parlamentar nici cotizații nu am prea plătit... domnul Voiculescu spunea că eu plătesc cu munca și cu seriozitatea... I-am apărat chiar și pe PDL-iști, când am considerat că împotriva lor se comit abuzuri... pentru că legile nu trebuie emise sau aprobate în funcție de un om sau de altul... Critici acum DNA... Eu am făcut-o cu 5-6 ani în urmă... când nimeni nu îndrăznea... Pentru că știam ce tu ai aflat abia acum... Știi care este culmea?! Că eu lupt și acum așa cum o fac de peste zece ani... Singură... și fără carnet de partid în buzunar... și fără legitimație sau imunitate de parlamentar... și fără frică... Pentru că eu știu că Dumnezeu este cu cei drepți, cu cei corecți, cu cei curajoși... Cândva, veți realiza că doar acesta este adevărul... Dar sunteți prea mândri și prea închiși în lumea voastră ca să aveți puterea să recunoașteți că ați greșit profund în ceea ce mă privește... Pot să-ți postez zeci de exemple.... Dar nu ar avea rost... Cum spuneam, tu nu m-ai respectat niciodată, ca om, nu ca parlamentar... Voi aveți doar interesele voastre. Vă suciți în funcție de ele. Eu nu m-am sucit.... O clipă am crezut că te-ai schimbat... Nu. Ești aceeași. Doar interesele sunt altele. Păcat.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR