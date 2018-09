Un alt fotbalist de la Real Madrid are probleme cu legea. Luka Modric intra in atenția fiscului spaniol

In Teleorman, initiativa "Fara penali in functii publice" e verificata cu politia locala În Teleorman, judeţul natal al lui Liviu Dragnea, semnăturile pentru iniţiativa "Fără penali în funcţii publice" sunt verificate cu poliţia locală. Citește mai departe...

Unica proteina pentru femei ce te ajuta sa slabesti - cu carnitina si extract de ceai verde Adaugarea proteinelor in cura ta de slabire va aduce o serie de beneficii care vor contribui la atingerea obiectivelor tale legate de antrenament, de imbunatatirea modului in care arata corpul tau, pentru a pierde in greutate sau pentru a avea o viata mai sanatoasa.

BREAKING NEWS: Liviu Dragnea, audiat la Parchetul General Liviu Dragnea este audiat la Parchetul General, anunţă Realitatea Tv. Acesta dă o declaraţie de martor în dosarul violenţelor din 10 august. Citește mai departe...

Liviu Dragnea este audiat la Parchetul General Liviu Dragnea s-a prezentat vineri seara la Parchetul General pentru a fi audiat de catre procurori.

Trei academicieni iluștri din R. Moldova au devenit comandori ai Ordinului Militar de Romania În cadrul unui eveniment organizat de filiala clujeană a Academiei Române, academicieni de pe ambele maluri ale Prutului au încercat să identifice oportunități de colaborare în domeniul cercetării științifice. Citește mai departe...

Indatorarea externa. Radu Soviani desființeaza Guvernul: Conduc creșterea economica spre nivelul 0! EXCLUSIV Datoria externă totală a României a crescut în primele şapte luni ale acestui an, faţă de finalul anului trecut, cu 4,1 ...

Adrian Nastase, despre razboiul din PSD: "Cred ca PSD nu face foarte bine". Ce trebuie facut Fostul premier şi lider PSD Adrian Năstase afirmă, într-o postare pe blogul său intitulată "Toamna se numără bobocii", că PSD nu face foarte bine, remarcând că în Evul Mediu, în astfel de situaţii, se puneau Citește mai departe...

Uraganul Florence lovește coasta de est a SUA. Zeci de persoane au fost salvate dintr-un hotel inundat Uraganul Florence lovește coasta de est a SUA, iar agresivitatea despre care avertizau specialiștii și-a făcut simțită prezența Mai multe orașe din Carolina de Nord au fost inundate. Uraganul va ajunge în următoarele ore în celelalte state americane aflate sub avertizare, iar autoritățile se așteaptă la pagube foarte mari. 60 de persoane au fost salvate […] The post Uraganul Florence lovește coasta de est a SUA. Zeci de persoane au fost salvate dintr-un hotel inundat appeared first on Cancan.ro.

”Dragnea duce partidul in gard”. Un fost ”greu” PSD explica de ce a demisionat din partid Fost vicepremier într-un guvern PSD, membru în mai multe Guverne, Ioan Rus a explicat de ce și-a dat demisia din PSD la scurt timp după ce fostul premier Victor Ponta a plecat din PSD. Citește mai departe...