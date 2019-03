Un altfel de Cuc!

Am promis la începutul anului că îmi voi schimba modul negativist de a vedea lucrurile și voi îndrăzni, acolo unde cred și simt că este nevoie, să susțin persoane, acțiuni sau evenimente. Voi continua să fac lucrul acesta indiferent câte simpatii sau antipatii îți atragi într-un an electoral! Au fost și vor fi miniștri, parlamentari, atât de la putere cât și din opoziție, oameni de care nu a auzit nimeni, dar care au excelat în domeniul lor fără ca cineva să-i bage în seamă. Ultima dată am apreciat curajul, determinarea și buna-credință a Sorinei Pintea de a curăța sănătatea de cancerul care o mănâncă din interior. Astăzi voi vorbi scurt de Răzvan Cuc. Am fost cel care tot aici am publicat poate cel mai dur editorial la adresa domnului Cuc cât a fost ministru în primul său mandat. Pentru că mi-a creat atunci senzația unui om închis, dificil, netransparent și fără rezultate. Ce-i drept, am fost ajutat în formarea acestei opinii nu doar de rigiditatea domnului Cuc de atunci în relaționarea cu media, constructorii și cetățenii, dar și de niște personaje incapabile să construiască ceva în viața lor în afară de intrigi și minciuni, care au știut sa manipuleze și CNMR și pe Cuc cu abilitatea unui tractorist pus șef de CAP de către comuniști pe vremuri. Nu voi uita acel episod și nici pe acești "tovarăși" lași, dar orgolioși și gălăgioși. Însă principala vină i-a aparținut lui Cuc care nu a înțeles că ceea ce nu se știe nu poate fi apreciat. La instalarea în noul mandat, am spus că-i dau un cec în alb cu niște condiții: să se fi maturizat politic, să comunice eficient și să știe să se ferească de intrigi și intriganți. La toate acestea se adaugă în mod evident existența rezultatelor. Am urmărit încă de la instalare traiectoria noului ministru Cuc și vă pot spune că văd un altfel de ministru. Nu-i mai este teamă de presă și face conferințe de presă săptămânale. Lucru pe care puțini miniștri sau demnitari îl fac, rezumându-se doar la bilanțuri plictisitoare și alambicate intenționat, astfel încât să nu înțelegi nimic. Iar măcar acum, în an electoral, te aștepți să-i vezi rupând televizoarele. Așadar la partea de comunicare este un alt ministru. A lansat și câteva idei cu care sunt mai mult decât de acord, acestea fiind și idei pe care le-am promovat prin CNMR de mult timp: înființarea unor companii de stat care să facă lucrările rămase în impas sau în incapacitate de punere în practică de către privați fie pentru că se judecă, fie pentru că nu mai au capacitate pentru că au licitat prea jos doar să prindă contractul. Am observat că nu se ferește să schimbe "frânele" din mamutul din subordine și cel puțin deocamdată își asumă angajamente pe termen scurt, nu lung, cu amenințarea raderii firmelor care nu-și fac treaba. Așadar DA, este datoria mea morală ca față de atacul extrem de dur din primul mandat să fiu corect cu mine însumi și să spun că e un nou Cuc la minister. Asta nu înseamnă că dacă nu-și onorează promisiunile nu îl voi taxa la fel de dur sau poate chiar mai dur, însă într-o țară mâncată de ură și venin, voi continuă să picur puțin pozitivism și să îmi asum asocierea cu unii oameni, să-i sprijin sau să-i atac atunci când greșesc față de societate. Acestea sunt opiniile mele personale cu un încărcat caracter subiectiv fiind vorba de persoane și nu a CNMR.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR