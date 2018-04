Un an de la teribilul accident din zona Tariverde. A murit, zdrobit de tren, un celebru om de fotbal. Fost ofiter SPP. Era cu masina lui Gino Iorgulescu (galerie foto)

Astă seară se împlinește un an de la teribilul accident petrecut, pe DN22 Constanţa-Tulcea, la trecerea la nivel cu calea ferată din zona localităţii Tariverde.Acolo, un autoturism de lux, Audi Q7, a fost spulberat de un tren de marfă iar şoferul a murit pe loc.Maşina, care era înmatriculată pe numele lui Gino Iorgulescu, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal s-a transformat într-un morman de fiare contorsionate.Conform IPJ Constanţa, la data de 07.04.2017, ora 20.25, G.C.-D., în vârstă de 48 de ani, din localitatea Cogealac - județul Constanța, a condus un autoturism, pe DN 22, dinspre municipiul Tulcea către Constanța, iar la trecerea la nivel cu calea ferata semnalizată cu indicator, situată la kilometrul 247, a intrat în coliziune cu un tren marfar care circula pe ruta Tulcea - Medgidia.În urma coliziunii a rezultat decesul pe loc al conducătorului auto. Politiștii au întocmit dosar penal."Odihneşte-te în pace !Dumnezeu să te ierte CătălinSă-ți fie drumul ușor, ție prieten drag, ce ai plecat dintre noi în mod tragic și neașteptat. Memoria ta va rămâne vie pt noi, cei rămași, și care ți-am cunoscut caracterul și felul în care ti-ai trăit viața. Călătoria ta s-a încheiat. Odihneste-te in pace.Dumnezeu da te ierte Catalin.Dumnezeu sa te odihneasca in pace!Dumnezeu sa te ierte, Catalin!" - sunt cîteva dintre mesajele tulburătoare de condoleanţe postase pe contul de Facebook al lui Gemănar.Conform informaţiilor, Dan Cătălin Gemănar era director administrativ al Ligii Profesioniste de Fotbal.Acesta a fost și ofițer SPP, cu gradul de locotenent colonel în rezerva. A fost în mai multe teatre de operatii, printre care și Irak.