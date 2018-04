Un an de la trecerea in nefiinta a unui mare general al Romaniei. Era in noaptea de Inviere. A fost comandantul Brigazii 9 Marasesti (galerie foto)

”Generalul nostru nu mai este. Generalul Adrian Soci a murit azi noapte. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi lumină” scria atunci, pe pagina sa de Facebook Dan Albu, președintele Ligii Militarilor Profesioniști.

Generalul de brigadă Adrian Soci era din octombrie 2016 împuternicit la comanda Diviziei 2 Infanterie Getica.



A fost comandantul Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești din decembrie 2013, odată cu plecarea la pensie a generalului Vasile Hermeneanu.



Generalul Adrian Soci avea 52 de ani și participase la mai multe misiuni în teatrul de operațiuni din Afganistan.



A fost distins de-a lungul anilor și cu mai multe medalii printre care Virtutea militară în grad de cavaler, cu însemne pentru militari, în 2004, și cu Emblema de Onoare, în anul 2009.



Atunci, la evenimentul din 23 noiembrie, personalitatea generalului Adrian Soci, a fost evocată de locotenentul Mirela Gheorghe, ofiţer de relaţii cu presă în cadrul Brigadei 9 Mecanizată „Mărăşeşti“.

Se împlinește un an de când, în noaptea de Înviere-2017, se stingea generalul de brigadă Adrian Soci fostul comandant al Brigăzii 9 Mecanizată din Constanța.Într-un ceremonial restrâns, vinerea trecută, militarii Brigăzii 9 Mecanizată “Mărăşeşti” l-au comemorat pe fostul lor comandant, la un an de când acesta nu mai este printre noi.În perioada de dinainte de a muri Adrian Soci fusese internat la Spitalul Militar Central.La 23 noiembrie anul trecut, cu prilejul mesei rotunde dedicate celor 139 de ani de la reintegrarea Dobrogei la statul român, cotidianul ZIUA de Constanța a instituit acordarea distincției Meritul dobrogean și a medaliei comemorative Remus Opreanu.Acestea se acordă anual, începând cu 2017, unor personalități române și străine în viață sau post-mortem, care au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și consolidarea culturii dobrogene în țară și în lume.- Virgil Coman,- Zaharia și Petre Covacef,- Gheorghe Dumitrașcu,- Puiu Enache,- Mitică Lupu,- Constantin Novac,- Gavrilă Simion,- Adrian Rădulescu- Olimpiu Vladimirov.General de brigadă Adrian Soci:(25 martie 1965, Săboani, judeţul Neamţ – 16 aprilie 2017)Militar extrem de apreciat, generalul de brigadă Adrian Soci a fost comandantul Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti” în perioada 2009 - 2016 apoi a îndeplinit funcţia de locţiitor al Diviziei 2 Infanterie „Getica” la Buzău.Ofiţer de elită al Armatei României, un adevărat lider, care a strălucit prin rezultate și performanțe de-a lungul întregii sale cariere, a fost decorat cu numeroase distincții: Medalia de bronz a Statelor Unite ale Americii, Medalia „NATO - Non Article Five”, Virtutea militară în grad de cavaler, Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, Credinţa andreiană - Episcopia „Dunării de Jos”.A pus în practică ideea realizării parcului militar tematic pe o suprafață de un hectar, care a fost inaugurat la 25 octombrie 2015 lângă Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” într-un perimetru al Comandamentului Brigăzii 9 Mecanizate „Mărășești”.