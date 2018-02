Un angajat de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale Iasi a decedat azi-noapte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gripa face in continuare ravagii la Iasi. Un tanar de 32 de ani, angajat al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) Iasi, a murit de gripa. Acesta nu a mai putut fi salvat, in ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viata. Doctorii trag un semnal de alarma si avertizeaza populatia sa respecte toate indicatiile, pentru ca gripa omoara in special persoanele tinere. Acestia au scos in evidenta pericolul la care se expun pacientii atunci cand iau medicamente pe cont propriu, in loc sa se consulte cu medicul de familie la primele simptome aparute. Cum faci diferenta intre gripa si o simpla raceala? De cele mai multe ori, gripa si raceala au simptome asemanatoare si este aproape imposibil sa le deosebim. Cu toate ...