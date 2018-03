Un apropiat al cunoscutului cantaret PUYA, injunghiat de interlopi! Un temut interlop l-a injunghiat fara mila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Temutul clan Kalu a fost implicat in mai multe incidente de-a lungul timpului, avand deja o reputatie infricosatoare. Evenimentul din care „fratele” lui Puya a iesit cu mai multe plagi injunghiate il are in prim plan pe MAacel Kalu, tatal lui Marco si Franco din acelasi clan. Puya, video emotionant dupa o vizita in Italia: ”Suntem niste refugiati, de ai nostri cine se ocupa?” Razvan Lucan, zis si „Romanu” a fost injunghiat dupa o altercatie cu Marco, iubitul celebrei Renata, fiica Danei Criminala. Se pare ca „fratele” lui Puya l-ar fi batut, acum doua saptamani, pe fiul cel mic al lui Marcel Kalu la Mall Vitan, potrivit unor surse citate CANCAN.ro. In urma aces ...