Un apropiat rupe tacerea! Dan Diaconescu, aruncat in puscarie de Gabriel Oprea pentru ca a refuzat sa cedeze partidul catre UNPR

Fostul sef al PP-DD, jurnalistul Dan Diaconescu, a fost eliberat in noiembrie 2017, dupa ce si-a ispasit parte din pedeapsa de cinci ani si sase luni de inchisoare. In ciuda faptului ca a fost eliberat, Diaconescu are interdictia de a face declaratii publice, asa ca el comunica prin intermediari. Radu Popa, fost prim-vicepresedinte al PP-DD si un om apropiat de Dan Diaconescu, explica faptul ca jurnalistul a fost supus unor presiuni uriase de catre Gabriel Oprea, care l-ar fi amenintat ca daca nu preda partidul catre UNPR il baga la puscarie. „Au fost mai multe momente in care Dan Diaconescu a fost fortat sa intre in UNPR, de fiecare data, pentru ca mi-a spus asta, ne spunea sa nu-l lasam sa faca greseala asta pentru ca ...