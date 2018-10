Un artist celebreu pregateste turneul de RETRAGERE. Zeci de show-uri sold-out

Romania apartine tuturor romanilor, iar ei trebuie sa traiasca in pace si buna intelegere, fara "falii care ii dezbina", a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, dupa referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie, care nu a fost validat din cauza prezentei scazute la vot.

Brigitte Năstase a venit cu iubitul în emisiunea ”La Măruță”. Proaspăt divorțată de Ilie Năstase, Brigitte a declarat că a dorit să poarte în continuare numele de Năstase, așa cum au procedat și alte femei din viața lui Ilie. Iubitul ei, Cornel Oana, este IT-ist, are 34 de ani și a mai fost căsătorit, timp […] The post Brigitte Năstase a venit cu iubitul în emisiunea ”La Măruță”: ”Ilie nu a făcut un copil cu mine din cauza Amaliei!” appeared first on Cancan.ro.