Un artist cunoscut s-a stins la doar 32 de ani

doliu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscutul rapper international C Struggs s-a stins din viata la varsta de 32 de ani, dupa ce cancerul a pus stapanire pe trupul sau, iar medicii in ciuda eforturilor, nu l-au mai putut salva. Artistul suferea de cancer in faza teriminala, potrivit mirror.co.uk. Acesta era stabilit in Dallas, Texas. Doctorii i-au dat un verdict infiorator: l-au anuntat ca mai are de trait doar 8 saptamani, dar boala s-a agravat mult mai rapid. C Struggs pe numele real Corey Struggs, a devenit cunoscut dupa ce a colaborat cu Rick Ross si au lansat hitul "Do it". "El a luptat pana in ultimul moment, a inregistrat piese si video-uri, dar starea sa de sanatate s-a agravat foarte repede in ultimile zile. A fost iu ...