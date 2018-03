Un atelier nou si un profesor dedicat, sansa liceenilor de la Arta actorului. Meseria asta se face pe bune si nu se casca gura“ (galerie foto)

Aflată oarecum la început, ținând cont de faptul că abia la anul va termina prima promoție, specializarea Arta actorului, din cadrul Colegiului Național de Arte „Regina Maria“ din Constanța, am putea spune că se află la ora... pârgului, la primele roade.Cel puțin aceasta au vrut să demonstreze ieri, pe scena din aula „Sergiu Celibidache“, elevii care au susținut un spectacol gândit ca un colaj din prețioasele scenete semnate de, eveniment dedicat Zilei Mondiale a Teatrului.Îndrumați de către, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius“ și profesor asociat la Colegiul de Arte, elevii au trăit emoțiile întâlnirii cu publicul, exersând astfel și... tracul pentru prestațiile din cadrul Olimpiadei Naționale de Arta actorului, care va avea loc la Teatrul de Stat din Constanța în perioada 2-4 aprilie.„Copiii sunt foarte talentați, sunt dotați pentru această meserie, sunt harnici și îmi este mai mare dragul să lucrez cu ei. Chiar am descoperit talente pe care vă invităm să le urmăriți în cadrul olimpiadei, liceul nostru fiind gazda acestui eveniment“, a sunat îndemnul conf. Enache.Dincolo de catedră, Dana Enache este și actriță, așa încât cunoaște foarte bine avatarurile meseriei, de aceea am întrebat-o ce șanse au acești copii să ajungă pe scenele importante ale teatrului românesc. „Viitorul lor este, după părerea mea, unul deschis. Nu toți vor face teatru, nu avem de ce să ne păcălim că așa va fi. Dar dacă dintr-o clasă de 28 de elevi de la Colegiul de Artă, cinci sau șapte se îndreaptă spre teatru, este extraordinar. Iar restul copiilor vor fi niște oameni realizați sufletește și vor ști ce au de făcut în viață, pentru că orele acestea de actorie pe care noi le desfășurăm în cadrul programului pot fi considerate și ore de dezvoltare personală. Iar comunicarea, adică ceea ce fac ei pe scenă cu publicul - ei învață să comunice, să transmită -, este baza oricărei meserii mai departe. Și în general, dacă îi întrebați, ei se cam îndreaptă, cei care nu vor teatru, către meserii în care comunicarea primează. Ce învățăm noi din teatru? Să ascultăm, să tolerăm, învățăm să transmitem, așa încât eu cred că vor fi niște maturi împliniți. Eu lucrez la fel cum lucrez și cu studenții mei, pentru că meseria asta se face pe bune și nu se cască gura. Eu îi învăț că atunci când te apuci de o treabă, o faci păstrând ritmul“, a conchis Dana Enache.Am încercat să aflăm de la câțiva dintre ei ce planuri întrezăresc. „Este o meserie care necesită muncă foarte multă, din ce am putut observa în acești doi ani. Îmi doresc să fiu actriță de teatru, dacă nu să fac regie sau film, dar pe scenă mă regăsesc cel mai bine. În ciuda emoțiilor pe care le trăiesc de fiecare dată la maximum, încerc să mă mobilizez uitându-mă într-un punct fix și nu mă mai gândesc. Eventual, îmi imaginez că sunt la o altă repetiție și că trebuie să dau tot ce am mai bun“, mărturisea, care nu ascunde faptul că, în cazul în care nu va reuși la teatru, se va îndrepta către facultatea de stomatologie.Despre un așa-zis plan B nu ne-a vorbit, clasa a X-a, care este foarte pasionat de latura... tehnică a teatrului, așa încât mai departe și-ar dori să studieze regie de film la o facultate din țară sau peste hotare. „Sunt conștient că este o muncă grea, din orice punct de vedere, dar ambiția este cuvântul cheie și dacă vom ști să o folosim pentru a ne atinge scopul, nu are cum să nu fie bine. La olimpiadă voi participa din postura de asistent regizor, un rol care este puțin mai tehnic decât artistic, dar este o experiență inedită, oricum“.După spectacol, elevii s-au retras la ceea ce, de ieri, este atelierul lor de teatru, pentru care actrița constănțeanăi-a felicitat: „Voi aveți această șansă extraordinară de a putea să vă structurați de mici abilitățile și creativitatea, de a vă bucura la vârsta adolescenței de îndrumarea unui profesor deosebit“.