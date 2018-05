Un autobuz a explodat in centrul Romei, intr-o zona plina de turisti - VIDEO

Autobuz Roma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autobuz a explodat in centrul Romei. Imagini teribile cu momentul deflagratiei au fost surprinse de mai multi martori. Un autobuz de calatori a fost curprins de flacari in centrul Romei, marti la amiaza. Pasagerii au fost evacuati la timp, dar pana la interventia pompierilor a explodat. Din fericire, nu au existat victime. Incendiul a mistuit in totalitate autobuzul, in apropierea uneia dintre cele mai importante atractii turistice ale orasului, fantana Trevi. Vezi si: Eroi la Roma! Un cuplu de romani s-au opus ororilor unui clan mafiot In 2017, circa 20 de autobuze din Roma au fost distruse sau avariate ca urmare a unor incendii. Media italiene pune incidenta mare de incendii printre mijl ...