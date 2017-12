Un autobuz cu pelerini a cazut intr-un rau: 33 de morți, intre care și 4 copii, in India / VIDEO

Cel puţin 33 de persoane, între care se numără şi patru copii, au murit, sâmbătă, în statul indian Rajasthan, după ce un autobuz cu pelerini a căzut în râul Banas, relatează presa din India.

Potrivit Hindustan Times, alte şapte persoane au fost rănite în accidentul care s-a produs la Malarna Dungar, la aproximativ 130 de kilometri de Jaipur, scrie news.ro.

Citește și: Carmen Iohannis, uimește, înainte de Crăciun: Ce gest a făcut Prima Doamnă a României

Autobuzul se deplasa către templul hindus Ramdevji din Malarna Chour în momentul producerii accidentului, la ora locală 07.30.

Potrivit surselor locale, şoferul a încercat să facă o depăşire, dar a pierdut controlul şi autobuzul a căzut în râu de la o înălţime de peste 20 de metri. Şoferul, identificat ca fiind un bărbat de 32 de ani numit Zakir, a murit.

Citește și: Inedit! Cine este elevul care a îngenuncheat la catafalcul Regelui Mihai și de ce a făcut asta

Conform statisticilor, un accident are loc în India la fiecare patru minute, majoritatea deoarece şoferii se grăbesc sau condus neglijent, inclusiv sub influenţa alcoolului. Oboseala la volan, drumurile şi maşinile prost întreţinute se numără, de asemenea, printre cauzele accidentelor din India, soldate în fiecare an cu peste 110.000 de decese.