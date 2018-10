Un autocar cu 46 de copii este blocat din cauza zapezii pe drumul spre statiunea Paltinis

Traficul este inchis pe DN 1A, pe ambele sensuri, dupa ce doua TIR-uri au derapat din cauza zapezii. Traficul a fost in...

Soferii din Romania aloca un buget de circa 1.000 de lei in vederea pregatirii autovehiculului pentru iarna, in conditiile in care, spre deosebire de cei din statele vest europene, acestia forteaza utilizarea anvelopelor peste limita maxima de folosire, potrivit datelor publicate miercuri de retaile ...