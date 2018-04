Un autocar plin cu zeci de persoane a cazut intr-o prapastie. Incidentul a avut loc in apropiere de Moieciu

Clipe de groaza pentru 29 de turisti care se intorceau cu autocarul de la Cheile Gradistei. Intr-o curba periculoasa pe serpentine, autocarul a spulberat zidul de piatra si beton de la marginea drumului si-a alunecat intr-o prapastie.

Accidentul s-a produs pe un drum privat care face legatura intre DN 73F Moieciu si o cabana din Fundata, pe sensul de coborare. Soferul a accelerat intr-o curba periculoasa, nu a reusit sa redreseze autocarul si a trecut peste parapet.

Calatorii au avut noroc: autocarul s-a oprit la cativa metri mai jos, in niste copaci de la marginea drumului. Mai multe echipaje de pompieri, medici si politisti au ajuns la locul accidentului.

Din cele 29 de persoane aflate in autocar, sapte au avut nevoie de ingrijiri medicale. Patru dintre ele au fost preluate de ambulante.

Politistii au deschis o ancheta, iar soferul s-a ales cu dosar penal.

Accident grav, in ziua de Florii. Un microbuz cu 19 persoane s-a rasturnat la Salina Slanic Prahova: mai multe victime

Autoritatile prahovene sunt in alerta dupa ce, duminica, un microbuz cu 19 persoane care se deplasa spre zona de vizitare a Salinei Slanic s-a rasturnat.

La fata locului s-au deplasat opt ambulante de la SAJ Prahova, echipaje ale ISU Prahova, dar si ale Politiei. Potrivit primelor informatii, microbuzul in care se aflau 19 persoane s-a rasturnat la intrare in salina, in tunelul care duce spre zona de vizitare.

In microbuz se aflau 19 persoane, printre care si mai multi turisti israelieni. Se pare ca mai multe persoane sunt ranite.

Trebuie precizat ca, de mai multi ani, accesul in Mina Unirea de la Salina Slanic se efectueaza cu microbuze, dupa ce liftul interior s-a stricat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.