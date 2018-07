Un avion Air China s-a intors pe aeroportul din Paris dupa o amenințare terorista

Alerta la ISU Dobrogea. Un apartament din Medgidia a fost cuprins de flacari. Pompierii chemati in ajutor Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Constanța au fost solicitați să intervină în această seară pentru stingerea unui incendiu. Potrivit ISU Dorbogea incendiul se manifestă la un apartament din Medgidia, situat pe strada Oprea Haraciu. ...

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii Neptun Olimp, convocata in seidnta. Ce subiecte se afla pe ordinea de zi Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A.. cu sediul în Neptun județul Constanța, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 6.09.2018, ora 12.00 la sediul societății cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea demarării procedurii privind vanzar ...

Seful Consiliului Fiscal face praf planul PSD: Sa triplezi pensiile inseamna sa omori economia Diferența dintre salariile bugetarilor şi cele din mediul privat este de 35%, ceea de neimaginat în Europa, a declarat, la Realitatea TV, Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Citește mai departe...

LIVE Europa League: FC Viitorul - Vitesse Arnhem 2-2 Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre FC Viitorul si Vitesse Arnhem, din cadrul primei manse a turului doi preliminar al Europa League.

Trafic oprit pe Autostrada Soarelui, din cauza unui accident. S-a format coloana de masini de doi kilometri Un autoturism si o autoutilitara s-au ciocnit, joi, pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 56, pe sensul catre Capitala, trei persoane fiind ranite, dintre care una incarcerata. La fata locului actioneaza mai multe echipaje de interventie, traficul in zona accidentului fiind blocat.

Dungaciu ia apararea BOR dupa un atac din presa elvețiana: Scopul Bisericii este acelasi indiferent de regim Sociologul Dan Dungaciu (directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române) ia a ...

Jojo a ajuns pe mana medicilor: "Paul m-a convins sa programam operația" Jojo a ajuns pe mâna medicilor! Vedeta s-a confruntat, recent, cu dureri extrem de mari, iar cel care a convins-o să se opereze a fost soțul ei. După ce a născut-o pe fetița ei, Zora, Jojo a început să aibă dureri din ce în ce mai mari din cauza herniei

Alerta pe Aeroportul din Sibiu! A fost evacuat, dupa ce s-a gasit o substanța necunoscuta Aeroportul Internațional de la Sibiu a fost evacuat joi, după ce o substanță necunoscută emanate a creat agitație printre cei care așteptau să se îmbarce. Oficialii ISU Sibiu au transmis că este vorba „despre o substanță necunoscută emanată în aeroport și efectuează cercetări pentru a determina sursa acesteia și a o identifica", informează hotnews.ro. Nicio

Trafic oprit pe A2! Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit Traficul rutier este oprit, joi, pe Autostrada Soarelui, pe sensul către Capitală, la kilometrul 56+500 metri, în zona localităţii Nicolae Bălcescu, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. „Pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, pe sensul către Capitală,