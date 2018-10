Un avion cu 188 de persoane la bord s-a prabusit in mare la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta

Targedie aviatică în Indonezia, iar bilanțul este cutremurător. Cel puțin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prăbușit luni la scurt timp după ce a decolat din Jakarta, au informat mai mulți oficiali indonezieni, relatează site-ul agenției Reuters. Un purtător de cuvânt al agenției […] The post Tragedie aviatică în Indonezia. Bilanț cutremurător, iar numărul victimelor poate crește appeared first on Cancan.ro.