Un avion din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial s-a prabusit in Texas. Nu exista supraviețuitori / FOTO

Două persoane şi-au pierdut viaţa sâmbătă când un avion de vânătoare din timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-a prăbuşit într-o parcare la Fredericksburg (Texas), au anunţat media locale, relatează duminică AFP, conform agerpres.ro.

Autoritatea federală pentru siguranţa transporturilor, Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor din SUA, indicat că investighează accidentul în care este implicat un avion North American P-51 Mustang la Fredericksburg.

Mustang-ul a fost unul dintre principale avioane de vânătoare americane din timpul celui De-al Doilea Război Mondial, în timpul căruia a fost folosit în mai multe teatre de operaţiuni, atât în Pacific cât şi în Europa. De asemenea, avionul a fost folosit în Războiul din Coreea.



Muzeul Naţional al Războiului din Pacific, un muzeu militar care se află la Frederickburg, a anunţat că în accident au murit doi oameni, dintre care era un fost luptător.

The @NTSB is investigating a plane crash in #Fredericksburg, #Texas. The @PacWarMuseum was having their November WWII Pacific Combat Program show at the time of the plane crash. Two #veterans were onboard the vintage airplane. Photos: Glenn Kropat https://t.co/oCoFuGgINj pic.twitter.com/4J9FjrJnXl