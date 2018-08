Un avion intra intr-o cladire-simbol din Toronto - raspunsul arabilor la tensiunile cu guvernul Canadei

Semnificatia culorilor de pe pasta de dinti a creat isterie mondiala. Ce reprezinta de fapt Pasta de dinţi poate fi extrem de dăunătoare dacă este să ne orientăm după culoarea pătrăţelului. Totuţi, acest mit a fost dezminţit, iar acel pătrăţel din josul tubului are o cu totul altă semnificaţie. Citește mai departe...

Ministrul Mediului sustine ca nicio tara din Europa nu vrea ursi din Romania Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca niciun stat din Uniunea Europeana, nici macar cele in care nu mai exista de peste un secol ursi, nu si-a manifestat dorinta de a transfera astfel de animale din Romania.

Cine conduce Ministerul Justitiei cand Toader este in concediu Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a delegat atributiile secretarului de stat Nicolae-Liviu Popa, in perioada in care este in concediu de odihna, 6 august 2018 - 17 august 2018.

Betty Salam, fotografiata intr-un furou sexy și provocator. Cat de mult i-a crescut burtica de gravida E oficial! Betty Salam este acum în ultimul trimetru cu sarcina: respectiv a șaptea lună. Frumoasa artistă le-a făcut o surpriză fanilor ei și a făcut publice două poze incendiare în care apare îmbrăcată într-un furou gri de satin, cu o croială sexy și provocatoare. Imaginile HOT au strâns mii de like-uri, numeroase mesaje, iar […] The post Betty Salam, fotografiată într-un furou sexy și provocator. Cât de mult i-a crescut burtica de gravidă appeared first on Cancan.ro.

Bacalbașa intervine in scandalul din sanatate: Romania este o țara trista, plina de umor EXCLUSIV Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a declarat, miercuri, într-o intervenție pentru PSnews.ro, în contextul manifestației de ...

Ghidul de finantare pentru programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi lansat pana la 1 octombrie Ghidul de finanţare al Programului ”Rabla pentru electrocasnice” va fi lansat până la 1 octombrie, în buget fiind prinsă o sumă totală de 30 de milioane de lei, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.

Peste 2.000 de locuri de munca pentru romani in Europa, in 8 august 2018. Aproape jumatate sunt disponibile in Spania Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 2.136 locuri de muncă vacante. Joburile sunt repartizate după cum urmează: Spania – 954 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 150 muncitor necalificat în agricultură, 3 tehnician, 1 operator centrale electrice; Olanda – 341 locuri de muncă: 100 muncitori în sere, 70 […] The post Peste 2.000 de locuri de muncă pentru români în Europa, în 8 august 2018. Aproape jumătate sunt disponibile în Spania appeared first on Cancan.ro.

Cum a afectat seceta prelungita productia agricola a Europei Seceta prelungită din această vară a cauzat sectorului legumicol cele mai mari probleme din ultimii 40 de ani, fiind înregistrate scăderi mari ale producţiei de mazăre, fasole sau conopidă, a precizat Asociaţia Europeană a Procesatorilor de Fructe şi Legume (PROFEL), într-un comunicat de presă.

Pompierii nu vor reusi sa stinga incendiul de vegetatie din California in luna august Incendiul de vegetaţie din Mendocino, cel mai mare din istoria statului american California, nu va putea fi stins decât la începutul lunii septembrie, preconizează reprezentanţii Departamentului de Pompieri din California, relatează Reuters.