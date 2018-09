Un avion militar rus, cu 14 persoane la bord, a disparut de pe radar deasupra Siriei

Misterul absenței premierului la Summitul celor 3 Mari, spulberat: a fost sau nu invitata Dancila? EXCLUSIV SURSE O informație surprinzătoare de-a dreptul surprinzătoare a apărut luni seară în spațiul media. Concret: realizatorul emis ...

Cum a incercat sa-i minta pe polițiști o șoferița beata din Sebeș, ca sa nu dea bani pentru reparația mașinii Caz ieșit din comun în Sebeș! O femeie de 43 de ani, care a condus mașina în stare de ebritate, și-a avariat autoturismul și s-a gândit că ar putea să rezolve rapid problema, fără să fie nevoită să plătească daunele. Aceasta s-a dus la poliție și le-a spus oamenilor legii că cineva i-a lovit mașina […] The post Cum a încercat să-i mintă pe polițiști o șoferiță beată din Sebeș, ca să nu dea bani pentru reparația mașinii appeared first on Cancan.ro.

Cum vrea Dragnea sa-i PACALEASCA pe baronii contestatari: le promite un CONGRES dupa europarlamentare! EXCLUSIV Un cunoscut sociolog dezvăluie, în exclusivitate pentru PSnews.ro, care este, în realitate, tactica abordată de Liviu Dr ...

Maria Constantin, diagnostic delicat primit de la doctori. Cu ce boala se confrunta artista Maria Constantin s-a simțit foarte rău în ultima perioadă și… deși uneori e discretă cu viața privată, frumoasa artistă de muzică populară a împărtășit fanilor diagnosticul cu care se confruntă. Citește și: Sunt declarații mai dure ca niciodată! Fostul soț o acuză pe Maria Constantin că… Maria Constantin, diagnostic delicat primit de la doctori. Cu […] The post Maria Constantin, diagnostic delicat primit de la doctori. Cu ce boală se confruntă artista appeared first on Cancan.ro.

X Factor, 18 septembrie – Carla’s Dreams catre Horia Brenciu și Ștefan Banica Jr: ”Inca o zi de suparare maxima!” Carla’s Dreams, unul dintre jurații X Factor, și-a propus să testeze vigilența colegilor săi, Horia Brenciu și Ștefan Bănică Jr. Astfel, în cea de-a patra ediție X Factor, difuzată diseară, de la ora 20.00, la Antena 1, va pune la cale o farsă împreună cu unul dintre concurenți. Sergiu Bunescu vine la X Factor din […] The post X Factor, 18 septembrie – Carla’s Dreams către Horia Brenciu și Ștefan Bănică Jr: ”Încă o zi de supărare maximă!” appeared first on Cancan.ro.

O carte pe zi: „Ulysse, 732 - Joyceland”, de Mircea Mihaies O carte despre altă carte celebră de o sută de ani, care a primit numeroase premii.

Medicii trag un semnal de alarma - Aspirina poate dauna grav sanatații Vârstnicii cu o stare bună de sănătate nu au nevoie să ia o aspirină pe zi, potrivit unui nou studiu efectuat în SUA şi Australia şi citat de bbc.com., conform Adevărul.ro.O durere în gât care persistă mai mult de trei săptămâni poate anunţa ... Sunt dovedite beneficiile aspirinei pentru persoane ca ...

Vine iarna mai repede decat ne-am fi putut astepta: Prognoza iarna 2018 Distribuie Tweet Facebook E-mail Daca te-ai intrebat cum va fi iarna anului 2018, ei bine, trebuie sa stii ca meteorologii au realizat primele estimari, iar vestile sunt bune. Vara anului 2018 a fost, fara doar si poate, una atipica, ...

Guvernul de la Kiev acuza Rusia ca a trucat probele care indica Ucraina drept vinovata pentru doborarea zborului MH17 Rusia a prezentat ”probe” care permit, în opinia sa, ca armata ucraineană să fie acuzată de prăbuşirea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, doborât cu o rachetă în 2014 în estul Ucrainei, şi a catalogat ”trucate” înregistrări video care au permis, invers, ca ea să fie arătată cu degetul, re ...