Un avocat iesean, protagonistul unei poveste halucinante! Iubita lui: "Mi-a fost frica sa nu ma ucida!" Culmea este ca a recunoscut totul!

• Avocatul a venit in fata judecatorilor si a recunoscut ca a amenintat-o pe femeie ca urmeaza sa-i taie gatul • Tanara a ajuns intr-o stare de depresie foarte puternica si ii era frica sa mai iasa din casa • Ieri, avocatul a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare Numele unui avocat iesean este implicat intr-o poveste greu de crezut, dupa ce iubita lui i-a facut plangere la Politie pentru amenintare. Femeia nu a mai putut rezista si, de frica sa nu fie ucisa, a depus plangerea. Procesul a avut loc in urma cu doua zile, atunci cand avocatul s-a prezentat in fata instantei de judecata si a recunoscut toate acuzatiile procurorilor. A recunoscut ca i-a facut zile amare partii vatamate si ca a amenin ...