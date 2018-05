Un baiat de 10 ani si-a crescut singur fratele dupa ce parintii au plecat in strainatate

Parintii lor au plecat in strainatate la inceputul anilor 2000, iar ei au ramas singuri, nu in grija bunicilor, nu in grija altor rude. Au ramas doar ei. Aceasta este povestea lui Cosmin si Adi, doi baieti din Cuza Voda, un sat din judetul Calarasi.

Cosmin avea doar 10 ani, iar Adi 6 ani, in momentul in care mama sa a decis ca din Romania nu mai poate sa le ofere copiilor ei un trai decent. Atunci a plecat in Spania, la cules de capsuni, unde lucra la contract, cate trei, patru sau chiar sase luni.

Dupa trei ani, atat mama cat si tatal lui Cosmin s-au hotarat sa plece in Italia si sa se stabileasca acolo. Cosmin si Adi au ramas in grija unei bone. Irina era si ea un copil, avand doar 18 ani. Fata, care locuia la trei case distanta de baieti, a fost nevoita sa se mute cu ei pentru a-i putea ingriji cum se cuvine.

„Noi am ramas cu o bona. Bunicii mamei erau in Bacau, iar cu bunicii tatalui nu am avut o relatie foarte buna. Bona era Irina care avea 18 ani, o vecina care statea la cateva case distanta de noi, statea cu noi 24 din 24. Eram trei copii. Avea grija de noi, ne facea de mancare. Irina pentru noi a fost practic mama si tata. Pe Adi il mai ducea la scoala. Se trezea in fiecare dimineata cu doua ore mai devreme ca sa ne faca de mancare. Ea a fost ingerul nostru pazitor pana pe la 15 ani, cand am inceput eu sa imi dau seama cum stau lucrurile, ce ar trebui sa fac”, povesteste Cosmin.

Curand a plecat si Irina care si-a urmat propriul curs in viata, intemeindu-si o familie. Atunci Cosmin a preluat intru totul fraiele, devenind „barbatul” casei. Avea doar 15 ani.

„Am inceput sa gatesc, sa calc, sa spal, sa fac curat. Asa am ramas eu cu Adi. Ma gandesc ca in acel moment aveam 15 ani si 350 euro pe luna sa platesc datoriile. M-a ambitionat gandul ca ei (n.r. parintii) sunt acolo si muncesc pentru mine iar eu aici nu trebuie sa ii fac de ras. Cel mai mare cosmar al meu era ca mama sa nu plece capul in pamant atunci cand vorbeste despre copilul ei. Am vrut sa stea cu capul sus si sa spuna, au facut ceva in viata si sunt fericiti”, a spus Cosmin care acum are 25 de ani.

Totusi, el spune ca au existat multe momente dificile, fiind si el, la randul lui, doar un adolescent care isi dorea sa poata sa se distreze cu prietenii lui.

„Mi-a fost greu sa il cresc pe fratele meu. Trebuia sa ii pregatesc hainele pentru scoala, sa ii pregatesc pachetul si nu puteam sa ies cu prietenii la distractie. Am avut momente cand mi-am dorit sa nu fi plecat parintii. Ca atunci cand am terminat clasa a 12-a si nu era nimeni. Noi ne-am avut unul pe altul. Eu joc fotbal si imi doream ca cineva sa vina in tribuna la meciuri”, a continuat el.

„Am fost nevoit sa iau deciziile in viata inca de mic. Imi era destul de greu. Ma frustra faptul ca mama spunea Cosmin, tu esti fratele cel mare, ai grija de Adi”, sustine tanarul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.