Un baiat de 24 de ani ajuns la spital cu pielea verde, greturi si varsaturi. Doctorii au ramas socati cand l-au scanat si au vazut ce era in corpul lui!

Cazul de mai jos a socat mai multi medici dintr-un spital din China, care spun ca nu au mai vazut asa ceva in intreaga lor cariera.



Totul a inceput dupa ce un tanar in varsta de 24 de ani s-a prezentat la spital in stare grava. Pe langa faptul ca se simtea rau si avea greturi si varsaturi, aspectul lui fizic a lasat cu gura cascata pe toata lumea: pielea lui avea in intregime culoarea verde.



In cele din urma doctorii au descoperit cauza starii sale. Baiatul le-a marturisit ca, in ultimul an, a mancat aproape in fiecare zi melci de apa dulce prajiti.



Din aceasta cauza pielea i s-a colorat si, in plus, in organismul lui au fost descoperiti mai multi paraziti, care practic il mancau pe interior. Acum el urmeaza un tratament strict pentru a scapa de problemele de sanatate.

