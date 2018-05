Un baiat s-a trezit din coma dupa ce parintii au semnat pentru a fi deconectat de la aparate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un adolescent din statul american Alabama a revenit la viata la putin timp dupa ce parintii sai renuntasera la orice speranta, semnand documentele prin care isi dadeau acordul pentru a-i fi prelevate organele in vederea donarii lor si a fi deconectat de la aparate, dupa ce a stat doua luni in coma la spital, informeaza agentia de presa EFE. Trenton McKinley, in varsta de 13 ani, a stat doua luni in coma dupa ce a suferit un accident cumplit cu masina, in timp ce calatorea in compania unor prieteni. Baiatul a fost aruncat din masina si a suferit sapte fracturi craniene, autoturismul rostogolindu-se peste el. Mama baiatului a povestit ca s-a ingrozit cand l-a vazut intins pe brancarda salvarii, si cand medicii i-au spus ca fiul e ...