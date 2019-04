Un baietel de 7 ani a murit electrocutat in timp ce incerca sa isi recupereze mingea pierduta

Harvey Tyrrell google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil de doar 7 ani si-a pierdut viata in mod brutal, prin electrocutare, in fata unui bar. Baiatul voia sa isi recupereze mingea de fotbal pierduta. Harvey Tyrrell, in varsta de sapte ani, a fost ucis in timp ce juca langa barul King Harold din Romford, estul Londrei. Isi pierduse mingea de fotbal, iar cand a vrut sa ajunga la ea, s-a urcat pe un zid si s-a electrocutat. Politia si salvarea au fost chemate de urgenta la fata locului, dar copilul era in stare de inconstienta. A fost transportat la un spital din estul Londrei. O ora mai tarziu el a fost declarat mort. Martorii au povestit ca Harvey s-a urcat pe un perete pentru a recupera o minge, dar a cazut pe spate, s-a ...