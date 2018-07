 Un barbat a decis sa isi schimbe sexul in acte! Motivul pentru care a facut asta i-a lasat cu gura cascata pe toti

si a schimbat sexul pentru a plati mai putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A decis sa-si schimbe sexul in acte dintr-un motiv de-a dreptul uluitor. Revoltat ca trebuie sa plateasca mai multi bani la o companie de asigurari auto, un barbat din Canada, in varsta de 24 de ani, a decis sa devina femeie. Dar in acte. Tanarul din Alberta, Canada, a publicat certificatul de asigurare pe Reddit, in luna aprilie, aratand ca schimbarea sexului l-a facut sa salveze 1,100 de dolari americani pe an. ''Am gasit o portita si am profitat”, a spus barbatul pe care presa canadiana il numeste „David”, potrivit Daily Mail. „Sunt barbat 100%. Legal, insa, sunt femeie”, a mai precizat tanarul. La inceputul anului, David si-a achiz ...