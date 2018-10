Un barbat a murit in Vrancea! Era internat intr-un centru social! A murit in conditii suspecte

Ambulanta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 50 din judetul Vrancea a murit, luni, la scurt timp dupa ce s-a intors in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala din localitatea Odobesti, unde era internat si de unde plecase fara bilet de voie. Barbatul a revenit dupa aproximativ trei ore spunand ca se simte foarte rau. Angajatii Centrului au sunat la 112, insa echipajul de prim-ajutor de pe ambulanta nu a mai putut sa-l salveze. Politia a deschis o ancheta in acest caz. Socant! O tanara din Iasi a vazut Iadul! A ars ca o torta sub privirile iubitului ei, iar acum se lupta pentru viata! Barbatul i-a dat foc in urma unei discutii! In aceasta dimineata, in urma cu putin timp, un incident grav a avut loc in Gala ...