Un barbat a primit cea mai ''infioratoare'' pedeapsa! Trebuie sa-i faca fostei prietene sute de complimente

mesaje de dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tribunal din Hawaii, l-a obligat pe un barbat sa noteze 144 de lucruri frumoase despre fosta lui iubita, dupa ce a fost acuzat ca a incalcat un ordin de protectie obtinut de fosta lui prietena in instanta. Judecatoare i-a cerut inculpatului sa scrie 144 de complimente fostei iubite, ca o compensatie la cele 144 de mesaje neplacute si apeluri de care este acuzat ca i le-ar fi dat fetei, relateaza Hawaii News Now. Mai mult, barbatul, in varsta de 30 de ani, nu are voie sa repete cuvinte in scrisoarea sa! Pe langa aceasta pedeapsa, tanarul a primit o condamnare de doi ani cu suspendare, o amenda de 2.400 de dolari si 200 de ore de munca in folosul comunitatii. In cele din urma, trezit la realita ...