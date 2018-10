Un barbat a umplut 15 bidoane de apa cu banuti. Timp de 45 de ani a strans banii cazuti pe strada! Cand i-a numarat nu i-a venit sa creada

Otha Anders google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a economisit fiecare penny timp de 45 de ani, iar acum are mai mult de $5,000! Un barbat din Louisiana a avut socul vietii atunci cand a decis sa mearga la banca pentru a schimba monedele colectionate in ultimii 45 de ani. Pana in momentul in care a luat aceasta hotarare, Otha Anders a strans fiecare penny si a ajuns la uimitoarea colectie de 15 bidoane de apa pline cu banuti, cu o capacitate de aproximativ 20 de litri fiecare. Intrebat despre obiceiul sau mai putin comun, acesta a marturisit : „Eram convins ca agonisirea fiecarui penny pierdut sau aruncat era un stimulent din partea lui Dumnezeu, amintindu-mi sa fiu mereu recunoscator. Pasionat, acesta a ajuns chiar si in punctul in care ...