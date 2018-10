Un barbat acuzat ca a lovit cu piciorul in spate un jandarm la protestul din 10 august a fost retinut

10 august google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat acuzat ca a lovit cu piciorul in spate un jandarm, in timpul protestelor din 10 august, din Piata Victoriei, a fost retinut. Barbatul este acuzat de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in data de 10 august, inculpatul I.L.G. a agresat un subofiter de jandarmi aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, aplicandu-i o lovitura cu piciorul in regiunea spatelui, dupa ce in prealabil l-a tras de vesta de serviciu. Vezi si: Breaking news! Se pregatesc noi miscari de strada "Totodata, prin actiunile violente comise asupra persoanei vatamate, inculpatul a tulburat ordinea si linistea publica, creand un puternic sentiment ...