Un barbat bogat se purta urat cu asistentele din spital. Nu se astepta la asemenea reactie

Sa fii amabil nu te costa nimic, dar cei mai multi preferam sa alegem varianta mai simpla, cea a nepasarii sau, mai rau cea a mitocaniei.

Un barbat a dat dovada de lipsa de bun simt si asistentele medicale care il tratau i-au oferit o supriza.

“Un cunoscut om de afaceri a trebuit sa stea cateva zile in spital pentru cateva analize. Acesta s-a comportat oribil cu doctorii, dar mai ales cu asistentele medicale pe care le trata ca pe sclavele lui personale.

Niciun angajat al spitalului nu voia sa aiba de a face cu el. Singura angajata care ii tinea piept si nu se temea de el era asistenta sefa.

Intr-o zi, asistenta sefa s-a gandit ca acest barbat are nevoie de o lectie de viata care sa il aduca cu picioarele pe pamant. A intrat in rezerva lui si l-a anuntat ca trebuie sa ii ia temperatura.

Barbatul s-a plans, s-a sucit, si-a incrucisat bratele in semn de protest si a deschis gura pentru a primi termometrul.

– Din pacate, pentru a avea o masurare mai precisa nu pot folosi termometrul pe care orala. Barbatul s-a plans si mai mult, a protestat chiar, dar pana la urma s-a rostogolit si si-a dat pantalonii jos. Asistenta a inserat termometrul si a spus:

– Am uitat ceva. Trebuie sa merg sa aduc. Stati asa pana vin.

Femeia a iesit din rezerva barbatului lasand usa deschisa. Timpul trecea si angajatii spitalului si alti pacienti treceau pe langa rezerva barbatului. Acestia se uitau si bufneau in ras.

Barbatul injura in sinea lui toata situatia creata.

Dupa o ora, un medic intra in rezerva barbatului si il intreaba ce s-a intamplat. Barbatul, furios ii raspunde:

– Ce sa se intample? Doctore, n-ai mai vazut cum se ia temperatura?

Medicul a facut o pauza si a spus amuzat:

– De fapt, chiar n-am mai vazut. In niciun caz n-am vazut sa se ia temperatura cu o garoafa.”

