Un barbat care a fost declarat mort acum 20 de ani, a fost gasit viu la Iasi

Poveste cu totul inedita in Iasi. Un barbat care fusese declarat mort acum aproximativ 20 de ani a fost gasit...viu la Iasi. Toata povestea a inceput in anul 1999 atunci cand un barbat in varsta de 39 de ani, la acea data, a disparut, iar autoritatile l-au declarat decedat asta dupa ce in prealabil i-a fost idendificat cadavrul. Cadavrul a fost identificat in urma unui accident feroviar. Povestea pare desprinsa din filmele americane, asta deoarece barbatul a fost internat in tot acest timp la Institutul de Boli Psihiatrice Socola din Iasi. Dupa ce a fost descoperit, a urmat o intreaga procedura anevoioasa. Timp de 15 ani reprezentantii institutului au trebuit sa demonstreze ca barbatul este de fapt... viu. C ...