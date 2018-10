Un barbat care lovea oamenii cu un ciocan, imobilizat de un grup de romani si predat politiei

romani imobilizat agresor londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat care a atacat mai multi oameni cu un ciocan in statia de metrou Stratford din Londra a fost pus la pamant de un grup de romani, care l-au imobilizat pana la venirea politiei. Un martor a povestit ca una dintre victime a fost atacata dupa ce ar fi refuzat sa-i ofere atacatorului o tigara. O ancheta a fost deschisa in acest caz, pentru a stabili cu exactitate de la ce a pornit acest conflict. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, una dintre ele suferind o ruptura la umar si mai multe rani deschise, fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Cealalta victima are doar cateva echimoze si nu a avut nevoie de spitalizare, scrie standard.co.uk. Barbatul inarmat ...