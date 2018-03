Un barbat decedat, amenintat de primarie cu penalizari daca nu achita taxa pentru gunoi!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce in Romania s-au brevetat, cu succes ar spune unii, listele de vot cu persoane decedate, tot pe aceleasi plaiuri se vor face remarcati si platitorii de taxe deja plecati la cele vesnice, prin grija birocratilor, care muncesc, dar nu gandesc! Un barbat trecut in lumea celor drepti este amenintat cu penalizari daca nu achita taxa pentru deseuri! Concret, pe grupul de “Schimbam Chiajna” a fost postata o notificare primita de un locuitor al comunei din apropierea Capitalei, trimisa de Biroul de taxe si impozite al Primariei Chiajna prin o persoana decedata este instiintata ca are de platit taxa pentru gunoiul nemenajer in valoare de 30 de lei. Mai mult, decedatul este avertizat ca va fi taxat ...