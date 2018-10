Un barbat din Arad a fost impuscat pe strada

Misha și Connect- R au surprins pe toată lumea când au anunțat că sunt despărțiți de un an și trei luni. Cei doi sunt în relații foarte bune, fetița se află la mama artistei, iar cântărețul o vizitează ori de câte ori are ocazia și vorbește în fiecare zi cu ea pe videocall. După ce […] The post Misha s-a pus pe treabă după despărțirea de Connect- R! Cu ce se ocupă acum blondina appeared first on Cancan.ro.