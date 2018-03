Un barbat din Argentina si-a schimbat sexul pentru a iesi la pensie cu 5 ani mai devreme

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe voi nu v-apuca amocul, de va vine sa le lasati pe toate balta, la munca? Ei bine, pe un functionar public din Argentina l-a si tinut atat de mult si de intens incat a hotarat sa-si schimbe sexul pentru a beneficia de o prevederea legislativa conform careia femeile se pot pensiona la varsta de 60 de ani, cu cinci ani mai devreme fata de barbati. Asa ca Sergio, in varsta de 59 de ani, a devenit Sergia, informeaza presa argentiniana, asteptand nerabdator(oare) sa-i aduca postasul prima pensie. Conform InformateSalta, barbatul, care este divortat, si care traieste in concubinaj cu o femeie tanara s-a folosit de o lege ce le permite persoanelor travestite sa isi schimbe sexul in registrul civil fara a trece printr-o operatie de ...