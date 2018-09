Un barbat din Vrancea s-a intins in fata trenului, imediat dupa ce a dat cu masina peste un pieton si a fugit de la locul accidentului

Tren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 49 ani s-a sinucis la iesirea din Focsani, in judetul Vrancea, punandu-se pe calea ferata, chiar inainte de sosirea trenului. Cu foarte putin timp inainte, barbatul acrosase un pieton si a fugit de la locul accidentului. Barbatul a lovit un pieton pe soseaua Vrancei si a dat bit cu fugitii de la locul faptei. La scurt timp dupa, a parcat autoturismul in zona caii ferate dinspre pasarela catre Odobesti si s-a intins in fata trenului. Vezi si: Sfarsit tragic pentru o fata de 11 ani din Pitesti. A fost gasita spanzurata Autoritatile locale au reusit sa il identifice in scurt timp pe barbatul de 49 de ani. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...