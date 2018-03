Un barbat, ramas fara permis dupa ce a fost depistat baut la volan, a oferit mita unui politist. Ce suma i-a oferit omului legii

Vineri, 9 martie a.c., ofițeri de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) - Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, au prins în flagrant o persoană în timp ce oferea suma de 700 lei unui polițist, pentru restituirea permisului de conducere.Potrivit DGA, în fapt, la data de 06.03.2018, un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați – Poliția Oraș Berești, în timp ce efectua serviciul de supraveghere și control al traficului rutier, a depistat în trafic un bărbat în vârstă de 50 ani, în timp ce conducea o autoutilitară, sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0.30 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care agentul a aplicat sancțiunea contravențională și reținerea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile.Pentru a-l determina pe polițist să nu-i rețină permisul de conducere, contravenientul i-a oferit, initial, 200 de lei iar, apoi, suma de 400 de lei. Ulterior, contravenientul l-a contactat, atât prin intermediul unei alte persoane, cât și telefonic pe polițist, solicitându-i să se întâlnească întrucât dorește să i se elibereze o dovadă cu drept de circulație, deși în momentul reținerii permisului de conducere auto i s-a adus la cunoștință că nu are acest drept.Polițistul a sesizat fapta și a formulat denunț la D.G.A. – S.J.A. Galați, ulterior, sub coordonarea procurorului de caz, fiind organizată acțiunea de prindere în flagrant.În prezent, cel în cauză este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.