Un barbat si-a baut toata viata CAFEAUA cu sare. Atunci cand acesta a murit, sotia lui a descoperit de ce facea asta: „TE ROG SA MA IERTI! TE-AM MINTIT O SINGURA DATA”

cafea

Un barbat si-a intalnit sotia la o petrecere. Acesta si-a facut curaj si a invitat-o la o cafenea, femeia acceptandu-i invitatia, informeaza unica.ro.

La prima intalnire, barbatul a facut o gafa, dar nu i-a marturisit acest lucru femeii decat in biletelul de adio.

La prima lor intalnire, barbatul, din pricina emotiilor, i-a cerut chelnerului sare in loc de zahar. „Poti sa-mi aduci putina sare?

As vrea sa o pun in cafea”, i-a cerut acestuia, chelnerul aducandu-i sarea. Barbatul si femeia s-au casatorit, insa acesta nu i-a marturisit vreodata femeii despre ce a fost vorba, continuand toata viata sa isi bea cafeaua cu sare.

„Te rog sa ma ierti! Iarta-ma! In viata mea, te-am mintit o singura data: in legatura cu cafeaua cu sare. Mai tii minte cand ne-am intalnit prima oara? Eram asa timid si agitat incat am cerut sare in loc de zahar.

Nu am stiut cum sa-mi ascund greseala asa ca am mintit. Am simtit ca incepi sa te deschizi spre mine si am perpetuat in minciuna. Am incercat sa-ti spun adevarul de mai multe ori, dar mi-a fost frica. Nu-mi place cafeaua cu sare. Este oribila! Dar, am baut-o in fiecare zi. De nimic nu imi pare rau”, i-a transmis barbatul femeii in biletul de adio.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.