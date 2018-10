Un barbat sustine ca este calator in timp si vine din 2045. Filmarea prezentata ca ”dovada” - VIDEO

Calator in timp google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat care sustine ca este calator in timp si vine din anul 2045 apare intr-o filmare bulversanta, de 6 minute. In clipul postat pe canalul ApexTV, barbatul fara identitate, a carui fata a fost cenzurata, face afirmatii socante, parand extrem de afectat si speriat de experienta avuta. Parand de-a dreptul terifiat, el spune la inceputul marturiei video: ”Nu am mult timp la dispozitie, trebuie sa dispar. Ma urmaresc si stiu unde sunt acum. Trebuie sa va spun asta rapid... Stiu ca este greu de crezut, dar va asigur - si va spun adevarul, pentru ca meritati sa-l cunoasteti. Calatoriile in timp exista, dar sunt ascunse publicului”. Barbatul sustine ca este calator in timp, vine din 2045, ...