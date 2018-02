Un baron PSD rasufla ușurat: a scapat de arestul preventiv

Un baron PSD poate răsufla ușurat, după ce a scăpat de arestul preventiv. Astfel, judecătorii Curții de Apel Bacău au hotărât, miercuri, că preşedintele CJ Neamț, Ionel Arsene, poate fi judecat in stare de libertate, potrivit tvmneamt.ro. El a fost pus sub control judiciar după ce in primă instanță se hotărâse judecarea sa in stare de […]