Un batran de 99 de ani a stabilit un nou record mondial la inot

Un australian in varsta de 99 de ani a doborat recordul mondial la inot, proba 50 m liber, pentru categoria sa de varsta, relateaza BBC News. George Corones a scos un timp de 56,12 secunde, la un eveniment oficial din Queensland, ceea ce a reprezentat un nou record pentru categoria de varsta 100-104 ani. Ultimul record fusese stabilit in 2014 si era de 91 de secunde. Corones este eligibil pentru aceasta categorie de varsta pentru ca urmeaza sa implineasca 100 de ani in luna aprilie. El a declarat ca este incantat de recordul pe care a reusit sa il stabileasca.