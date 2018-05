Un batranel din Bucuresti, inarmat cu un electrosoc, a vrut sa dea lovitura vietii! A incercat sa jefuiasca un magazin de bijuterii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatie de ultima ora de la Politia Capitalei. Un jaf s-a petrecut in Bucuresti, in plina zi, in urma cu scurt timp. "In urma cu aproximativ 40 de minute, prin apel 112 a fost sesizata o infractiune de talharie in sediul unui magazin de bijuterii de pe str. IC Bratianu. Din primele date, a reiesit ca un barbat a intrat in magazin, a cerut sa vada o bijuterie si cand vanzatoarea s-a intors cu spatele a atacat-o cu un aparat cu electosocuri. Scena a fost vazuta pe monitor de catre patron, care a intervenit. Si acesta si femeia au reusit sa activeze si butonul de panica. Patronul magazinului l-a imobilizat pe barbat, la adresa ajungand in scurt timp firma de paza si politistii Sectiei 10, care au declansat cercetarile. Bar ...